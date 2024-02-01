В Госдуму внесли законопроект о работе судей на официальных соревнованиях

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев объяснил суть законопроекта о работе судей на официальных спортивных и физкультурных мероприятиях, который был внесен в Госдуму 1 февраля.

Данный законопроект предлагает внести изменения в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«Этот законопроект сейчас особенно актуален. Международные чиновники, пытаясь отменить российский спорт, оказали нам услугу. Из-за запрета участвовать в международных соревнованиях, у нас значительно увеличилось число своих мероприятий на территории России. По данным Центра спортивной подготовки сборных команд России, это больше 12 тысяч официальных спортивных соревнований. А это, конечно, большая работа. Теперь нужно привлекать больше спортивных судей, и как следствие — организаторы соревнований должны заключать большее число договоров. Предлагаемый документ позволит снять существующие ограничения в законе о закупках и разрешит заключать договора напрямую с судьями. Мы хотим, чтобы этот процесс стал проще и легче, чтобы сократить силы и время на бюрократию, а заняться обеспечением высокой организации и зрелищности соревнований», — сказал Свищев.

Привлечение судей к работе на соревнованиях регулируется законом о закупках, в котором есть определенные ограничения — закупка у единственного поставщика. Согласно законопроекту, организаторам соревнований будет разрешено заключать контракты напрямую с подрядчиками.