Сборная России завоевала восемь бронзовых медалей за седьмой день Европейских игр

Сборная России записала в свой актив девять наград за седьмой день Европейских игр в Минске (Белоруссия). У россиян одна золотая медаль и восемь бронзовых.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с 81 наградами (33 золотые, 16 серебряных и 32 бронзовые).

Второе место занимают хозяева Игр - сборная Белоруссии. У белорусов 59 медалей (21 золотая, 14 серебряных, 24 бронзовые). На третьем месте команда Италии - 27 медалей (10 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых).

Европейские игры-2019 проходят в Минске с 21 июня по 1 июля. Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.