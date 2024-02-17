Саночник Павличенко доволен участием в Спартакиаде сильнейших 2024

Саночник Семен Павличенко поделился мнением о Всероссийской спартакиаде сильнейших 2024.

«Спартакиада была нереально крутым соревнованием для меня. До этого я ехал спокойно и ни о чем не думал, всем говорил, что мне скучно. Но на Спартакиаде было точно не скучно, я старался в каждом заезде и думал, как прибавить», — цитирует спортсмена ТАСС.

В личном турнире Павличенко занял третье место.

Российские саночники из-за санкций, наложенных Международной федерацией санного спорта (FIL), второй сезон подряд лишены возможности выступать на турнирах под эгидой FIL.