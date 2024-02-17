Мужской масс-старт на Спартакиаде: смотреть прямую трансляцию биатлонной гонки

Мужской масс-старт по биатлону на Спартакиаде начнется в 12.40

17 февраля в городе Златоуст пройдет мужской масс-старт на дистанции 15 километров по биатлону на II Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов. Гонка начнется в 12.45 мск.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию мужского масс-старта 17 февраля можно будет в телеэфире канала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 12.40 мск. Гонку также покажут на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Планета».

13 февраля россиянин Евгений Сидоров, представляющий Красноярск, завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на Всероссийской спартакиаде 2024 в Златоусте.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация