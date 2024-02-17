Мужской масс-старт на Спартакиаде: смотреть трансляцию лыжной гонки на 50 км

Мужской масс-старт по лыжным гонкам на Спартакиаде начнется в 10.10

17 февраля в Тюмени пройдет мужской масс-старт на дистанции 50 километров по лыжным гонкам на II Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов. Она начнется в 10.15 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию мужского масс-старта 17 февраля можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Начало — в 10.10 мск. Гонку также покажут на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Планета».

Ранее, 14 февраля, российские лыжники Александр Большунов и Савелий Коростелев, представляющие Архангельскую область, стали победителями командного спринта свободным стилем на Спартакиаде 2024 в Тюмени.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация