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Россия и США пока не выплатили обязательные взносы Всемирному антидопинговому агентству

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россия и США в 2023 году пока не приступали к выплате обязательных взносов в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Россия и США пока не выплатили взносы в ВАДА за 2023 год, Япония, в свою очередь, уже сделала это», — сообщил ТАСС представитель пресс-службы.

России вместе с Францией, Германией, Италией и Великобританией необходимо выплатить по 1,267 миллиона долларов. Наибольшие взносы в бюджет ВАДА в 2023 году должны внести США (3,419 миллиона долларов), Канада (1,709 млн долларов) и Япония (1,502 млн долларов). Франция, Германия, Италия, Великобритания и Канада внесли свои взносы в ВАДА к началу мая.

С каждым годом сумма взноса стран в бюджет организации увеличивается примерно на 8 процентов.

Источник: ТАСС
ВАДА
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