Почти 85 процентов новых заболевших в Москве моложе 65 лет

За последние сутки в Москве выявили 2 957 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 36 897 заболевших.

Среди новых заболевших: 43,5 процента — от 18 до 45 лет, 36,5 процента — от 46 до 65 лет, 10 процентов — от 66 до 79 лет, 5,5 процента — старше 80 лет, 4,5 процента — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.