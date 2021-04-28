Милонов призвал прекратить дипотношения с Польшей после инцидента с флагом на финале ЧМ по шашкам

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о снятии российского флага во время финала чемпионата мира по шашкам.

«Считаю, что это хамство. По сути дела, это нападение на наш флаг. Нужно срочно вызвать посла Польши, вручить ноту протеста, прекратить все это разрывом дипломатических связей. Думаю, что это серьезный вызов и оскорбление, которые эти придурки высказали всем россиянам. Все отношения с Польшей прекратить, границы закрыть, рейсы отменить. По нашей экономике это никак не ударит, а вот по польской ударит», — сказал «СЭ» Милонов.

Флаг России убрали со стола во время матча чемпионата мира по шашкам в Польше, где местная спортсменка Наталья Садовская четвертый день играет с россиянкой Тамарой Тансыккужиной. Объяснили все распоряжением президента ВАДА.

В декабре 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях (ЧМ, Олимпиады и Паралимпиады) под флагом своей страны. Кроме того, до 16 декабря 2022 года сборной России также запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.

(Елизавета Денисова)