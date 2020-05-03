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Москва обновила рекорд по числу заболеваний коронавирусом за сутки

10:55
В Москве растет число больных коронавирусом. Фото Reuters Статистика заболевших в Москве.
В Москве растет число больных коронавирусом. Фото Reuters
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По данным Роспотребнадзора, в Москве за сутки выявлено 5 948 случаев заболевания коронавирусом. Эти цифры стали установили новый антирекорд в столице.

Общее число больных в Москве достигло 68 606 человек. Умерло 729 человек, выздоровел 7 029.

Всего на день 3 мая в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

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