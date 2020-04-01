Минспорт России контролирует возвращение спортсменов в страну в условиях пандемии коронавируса

Министерство спорта Российской Федерации контролирует ситуацию с возвращением находящихся за рубежом спортсменов и специалистов национальных команд и коллективов субъектов страны, сообщает пресс-служба. Совместно с Оперативным штабом, МИД России и Росавиацией прорабатывается вопрос об оказании помощи в эвакуации.

В общей сложности на сегодняшний день 119 человек из сборных команд России и членов команд из 16 субъектов страны находятся за пределами России. Из них эвакуация требуется 77 спортсменам.

По каждому случаю составлен план эвакуации. Из Турции планируется возвращение 11 человек сборной Красноярского края по триатлону и 25 человек Пермского женского футбольного клуба «Звезда — 2005». 32 представителя сборной Свердловской области по легкой атлетике будут эвакуированы из Киргизии и два человека из Узбекистана. Также будет предоставлена помощь представителю сборной Воронежской области по велоспорту, находящемуся в ОАЭ, представителю команды Тульской области по велоспорту, который находится на Кипре, а также представителям сборных Калужской и Ивановской областей по конькобежному спорту, которые находятся в Индонезии.

В минувшие выходные из Киргизской Республики в Москву уже вернулись 25 представителя сборной России по легкой атлетике. А также 57 спортсменов и членов команд из Новосибирской, Омской и Тюменской областей.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 883 225 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.