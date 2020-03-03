Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

Мэрия Москвы может отменить все массовые спортивные мероприятия из-за коронавируса

12:58
29 февраля в Москве прошло футбольное дерби «Динамо» — «Спартак». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
29 февраля в Москве прошло футбольное дерби «Динамо» — «Спартак». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По информации «СЭ», в мэрии Москвы разработали план действий по предотвращению завоза и распространения коронавируса 2019-nCoV в столице.

В качестве превентивной меры с учетом роста угрозы распространения коронавирусной инфекции правительство может отменить все международные спортивные до особого указания.

В случае объявления городского карантина в городе могут ввести запрет на проведение спортивных мероприятий, закрыть стадионы и спортивные площадки до отмены ограничительных мероприятий.

Матч «Спартак» — ЦСКА отменят? В РФС ждут распоряжения городских властей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир