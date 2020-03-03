Мэрия Москвы может отменить все массовые спортивные мероприятия из-за коронавируса

По информации «СЭ», в мэрии Москвы разработали план действий по предотвращению завоза и распространения коронавируса 2019-nCoV в столице.

В качестве превентивной меры с учетом роста угрозы распространения коронавирусной инфекции правительство может отменить все международные спортивные до особого указания.

В случае объявления городского карантина в городе могут ввести запрет на проведение спортивных мероприятий, закрыть стадионы и спортивные площадки до отмены ограничительных мероприятий.

Матч «Спартак» — ЦСКА отменят? В РФС ждут распоряжения городских властей