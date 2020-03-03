По информации «СЭ», в РПЛ не планируют отменять или переносить матчи ближайшего тура чемпионата России по футболу, которые состоятся в Москве. Такое решение, по словам представителей лиги, может принять только РФС. Столичные клубы на данный момент также не получали особых распоряжений.

В столице в рамках 21 тура запланированы встречи «Динамо» — «Тамбов» (7 марта, суббота), «Локомотив» — «Ахмат» (8 марта, воскресенье). и «Спартак» — «Краснодар» (9 марта, понедельник).

В свою очередь РФС ждет решения городских властей. Только мэрия может отменить массовые спортивные мероприятия.

Таким образом, и четвертьфинальные матчи Кубка России (их проводит непосредственно РФС, игры состоятся в среду и в четверг) пока отменять никто не планирует. Наиболее массовым мероприятием станет встреча «Спартак» — ЦСКА в Москве 4 марта. (Дмитрий Зеленов)

Мэрия Москвы может отменить все массовые спортивные мероприятия из-за коронавируса