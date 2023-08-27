Елизавета Решетник: «На Евразиаде почувствовали себя олимпийской сборной!»

Мастер спорта международного класса по армрестлингу Елизавета Решетник высказалась о Первых Международных спортивных играх национальных и неолимпийских видов спорта «Навстречу Евразиаде».

«Через несколько лет я буду говорить, что поучаствовала в первой Евразиаде в 2023 году, когда было не так много стран и все только начиналось, но уровень проведения был экстравысокий — от Минспорта получили полную экипировку, были куплены билеты, оплачен отель, питание и трансфер по минутам во все пункты, начиная с аэропорта и заканчивая им..

Мы почувствовали себя, как олимпийская сборная! И даже подарки нам вручили и цветы...", — сказала Решетник.

Первые международные игры по национальным и неолимпийским видам спорта «Навстречу Евразиаде» проходят в Уфе с 24 по 27 августа.