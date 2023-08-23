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Сегодня, 11:22

В Уфе пройдут первые международные игры по национальным и неолимпийским видам спорта «Навстречу Евразиаде»

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24-27 августа столица Республики Башкортостан Уфа станет центром комплексного спортивного мероприятия, объединяющего представителей национальных и неолимпийских видов спорта более чем из 20 стран.

Наряду с такими известными видами спорта как армрестлинг, мас-рестлинг и гиревой спорт, пройдут соревнования по спортивному метанию ножа, воздушно-силовой атлетике и полиатлону. Всего в программе соревнований значатся девять видов спорта.

Не менее интересной выглядит и география стран-участниц, охватывающая не только страны Евразийского континента, среди который Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Индия, Афганистан, Пакистан, Монголия, Иран, Ирак, Сербия, но и страны Африки — Египет, Мавритания и Конго.

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта Республики Башкортостан, Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» и Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России.

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