Лещенко спел в больничной палате Коммунарки

Российский певец и болельщик «Динамо» Лев Лещенко спел для поклонников песню «Надежда», находясь в больнице в Коммунарке.

— С благодарностью, от всей души, — подписал Лещенко видео в Instagram.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.