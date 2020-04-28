Коронавирус в России: главное на утро 28 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По последним данным Роспотребнадзора, в стране заразилось 87 147 человек. Скончались от болезни 795 человек, еще 7 346 выздоровели.

— Состояние пациентов с коронавирусом быстро улучшается после использования плазмы донора, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

— Часть российских школьников, находящихся в США, полетят домой рейсом из Нью-Йорка 28 апреля, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

— Роспотребнадзор поддержал предложение продлить режим введенных ограничений до 12 мая.

— Более 110 сотрудников предприятий «Роскосмоса» заразились коронавирусом, трое умерли.

— Минздрав подписал соглашения с 28 субъектами России о дополнительных выплатах медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.

— Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции в связи с пандемией.

— Службы в храмах Москвы и Московской области с 29 апреля будут проходить без прихожан.