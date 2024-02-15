Когда и где пройдет турнир по фигурному катанию на Спартакиаде: даты и место

Турнир по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады пройдет с 16 по 18 февраля

Соревнования по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов в 2024 году пройдут с 16 по 18 февраля: в пятницу, субботу и воскресенье. Турнир будет проходить в четырех дисциплинах: женском и мужском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Фигуристы будут выступать на «Арене Металлург», которая расположена в центре Магнитогорска. Вместимость ледового дворца спорта составляет примерно 7700 зрителей. Билеты на соревнования продавались отдельными блоками на определенные виды программы в течение соревновательного дня. Их стоимость составила от 300 до 500 рублей.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация