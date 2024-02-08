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8 февраля, 12:56

К 2027 году в России внедрят электронные паспорта спортсменов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Правительство России утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации физкультуры и спорта до 2030 года, сообщается на сайте кабмина.

«Создание единой цифровой среды в области физической культуры и спорта, внедрение технологий искусственного интеллекта и новых электронных сервисов для граждан — таковы главные цели стратегического направления в области цифровой трансформации физической культуры и спорта до 2030 года. Распоряжение о его утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в заявлении кабмина.

Сообщается, что в рамках проекта предполагается возможность полного перехода на электронную запись детей в спортшколы и другие организации спортивной подготовки через портал «Госуслуги» к 2028 году, а также внедрение электронных паспортов спортсменов к 2027 году.

Кроме того, планируется ускорение процесса присвоения спортивных званий и спортивных разрядов за счет цифровых технологий. Полный перевод в «цифру» планируется в 2030 году.

Для единой цифровой среды предусматрена интеграция федеральной государственной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» с региональными информационными цифровыми платформами, где уже находятся информресурсы конкретных организаций. Сообщается, что к 2030 году в единую цифровую среду должны быть включены все спортивные организации и учреждения России.

Источник: https://government.ru/news/50812/
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