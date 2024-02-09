Лыжный спринт на Спартакиаде: смотреть трансляцию гонок 9 февраля

Турнир по лыжным гонкам в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших начнется в пятницу, 9 февраля. В этот день в Тюмени в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» пройдет мужской и женский спринт. Прямая трансляция соревнований будет проходить в эфире федерального спортивного телеканала «Матч ТВ».

Всероссийская спартакиада сильнейших: расписание соревнований по лыжным гонкам 9 февраля

Спринт, классический стиль. Квалификация, женщины — 09.00

Спринт, классический стиль. Квалификация, мужчины — 09.45

Спринт, классический стиль. Финалы — 11.00

Время начала соревнований — московское.

Среди мужчин выступит Александр Большунов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Савелий Коростелев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов и другие. В женской гонке примут участие Вероника Степанова, Алиса Жамбалова, Дарья Непряева, Юлия Ступак, Анастасия Фалеева и другие. Полные старт-листы доступны на сайте Федерации лыжных гонок России.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация