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9 февраля, 08:00

Лыжный спринт на Спартакиаде: смотреть трансляцию гонок 9 февраля

Турнир по лыжным гонкам на Всероссийской спартакиаде сильнейших начнется 9 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Турнир по лыжным гонкам в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших начнется в пятницу, 9 февраля.
Фото ФЛГР

Турнир по лыжным гонкам в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших начнется в пятницу, 9 февраля. В этот день в Тюмени в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» пройдет мужской и женский спринт. Прямая трансляция соревнований будет проходить в эфире федерального спортивного телеканала «Матч ТВ».

Всероссийская спартакиада сильнейших: расписание соревнований по лыжным гонкам 9 февраля

Спринт, классический стиль. Квалификация, женщины — 09.00

Спринт, классический стиль. Квалификация, мужчины — 09.45

Спринт, классический стиль. Финалы — 11.00

Время начала соревнований — московское.

Среди мужчин выступит Александр Большунов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Савелий Коростелев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов и другие. В женской гонке примут участие Вероника Степанова, Алиса Жамбалова, Дарья Непряева, Юлия Ступак, Анастасия Фалеева и другие. Полные старт-листы доступны на сайте Федерации лыжных гонок России.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Александр Большунов
Вероника Степанова
Сергей Устюгов
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