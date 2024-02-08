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8 февраля, 11:47

Рожков сообщил, что Кубок защитников Отечества среди ветеранов СВО пройдет в Калуге

Алина Савинова
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал подробности о Межрегиональном комплексном физкультурном мероприятии «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов СВО из Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

По его словам, соревнования будут проходить в Калуге.

«22 и 23 февраля участники разыграют медали в 6 видах спорта — волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе и армрестлинге. Ожидаем, что это будут самые масштабные соревнования ветеранов СВО по количеству участников. На данный момент в оргкомитет поступили предварительные заявки от всех 29 субъектов ЦФО и СЗФО на участие более 200 спортсменов, ожидаем что к окончанию приема заявок их количество увеличится», — приводит ТАСС слова Рожкова.

Президент ПКР отметил, что данное мероприятие начнется с паралимпийского урока и мастер-классов, проводимых в рамках проекта «Мы вместе. Спорт».

Организаторами Кубка выступают Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества», ПКР при поддержке Министерства спорта РФ и правительства Калужской области.

Источник: ТАСС
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