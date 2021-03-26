Губерниев отреагировал на решение Левникова поддержать акцию BLM

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение российского арбитра Кирилла Левникова преклонить колено в поддержку акции BLM перед матчем Англии и Сан-Марино.

«Скорбить и выражать сочувствие люди могут по-разному. Если Левников посчитал нужным, то это его собственное дело. Предыдущая бригада так делать не стала, он стал. Я не вижу здесь ничего такого. Важно, что происходит у человека внутри. Я понимаю людей, которые поддерживают данную акцию. Тут важно, что человек чувствует, как относится к расизму, сталкивался ли он с ним. Превращать это каждый раз в какое-то представление — странно. Левников — взрослый дяденька и судья. Пусть что хочет, то и делает. Карасев и Левников — молодцы. Нужно смотреть на их судейскую работу, а не на эти посторонние вещи», — сказал Губерниев «СЭ».

Встреча между Англией и Сан-Марино, прошедшая в Лондоне, завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 5:0

(Владимир Пушкарев)