Главные вопросы о коронавирусе. Ответы и рекомендации доктора Комаровского

Известный доктор Евгений Комаровский на своем YouTube-канале дал основные ответы и рекомендации по поводу борьбы с коронавирусом.

«Вполне возможно и даже очень вероятно, что вам уже надоели публикации о коронавирусе (я так точно подустал). Но количество писем с вопросами и вопросов в комментариях какое-то запредельное, поэтому деваться некуда. Тем более, что в нашем последнем видео я пообещал весь следующий выпуск посвятить именно ответам на вопросы», — написал Комаровский в описании видео.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 407 123 человек. Умерших — 80 759, выздоровевших — 297 934. В России, по данным Роспотребнадзора, 7496 случаев заражения, 58 человек умерли, выздоровело — 494.