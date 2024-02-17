Фигурное катание на Спартакиаде: смотреть трансляцию произвольной программы мужчин

Мужчины выступят с произвольными программами на Спартакиаде 17 февраля

Турнир по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших продолжится в субботу, 17 февраля. Второй соревновательный день продолжат мужчины, которые на «Арене Металлург» в Магнитогорске представят свои произвольные программы. Начало — 14:45 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция фигурного катания на Спартакиаде сильнейших 2024 пройдет на сайте Первого канала, а также в прямом эфире телеканала. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня турнира по фигурному катанию.

После короткой программы лидирует Евгений Семененко — он набрал 104,84 балла за свой прокат. На втором месте идет Владислав Дикиджи (99,92), тройку сильнейших замыкает Роман Савосин (98,45).

Порядок выхода на лед мужчин в произвольной программе:

Первая разминка

1. Александр Лебедев (Беларусь)

2. Даниил Самсонов

3. Александр Самарин

4. Макар Игнатов

5. Дмитрий Алиев

6. Глеб Лутфуллин

Вторая разминка

6. Андрей Мозалев

7. Матвей Ветлугин

8. Марк Кондратюк

9. Роман Савосин

10. Владислав Дикиджи

11. Евгений Семененко

Время начала соревнований — по московскому времени.

Основная информация о турнире по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация