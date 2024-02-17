Фигурное катание на Спартакиаде: смотреть трансляцию короткой программы женщин

Турнир по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших продолжится в субботу, 17 февраля. Второй соревновательный день завершат женщины, которые на «Арене Металлург» в Магнитогорске представят свои короткие программы. Начало — 16:15 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция фигурного катания на Спартакиаде сильнейших 2024 пройдет на сайте Первого канала, а также в прямом эфире телеканала. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня турнира по фигурному катанию.

Порядок выхода на лед женщин в короткой программе:

Первая разминка

1. Ксения Синицына

2. Дарья Садкова

3. Людмила Фурсова

4. Мария Агаева

5. Вероника Яметова

Вторая разминка

6. Аделия Петросян

7. Анна Фролова

8. Ксения Гущина

9. София Захарова

10. Елизавета Куликова

11. Алина Горбачева

Время начала соревнований — по московскому времени.

Основная информация о турнире по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация