Спартакиада: где смотреть и расписание трансляций 18 февраля

18 февраля пройдет заключительный день соревнований II Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов. В воскресенье будет разыграно десять комплектов медалей.

Следить за соревнованиями можно на официальных ресурсах Спартакиады, в приложении или онлайн-кинотеатре «Триколор», а также в прямом эфире видеотрансляций федерального телеканала «Матч ТВ» и тематических каналов «Матч! Страна», «Матч! Арена» и «Матч! Планета».

Спартакиада 2024: расписание соревнований 18 февраля

08.30. Биатлон: женщины, масс-старт 12,5 км. Златоуст

09.00. Альпинизм: эстафета, квалификация. Уралец (Свердловская обл.)

09.00. Лыжные гонки: женщины, масс-старт 50 км (КЛ). Тюмень

09.15. Прыжки на лыжах с трамплина: мужчины, HS 110, 1-й раунд. Нижний Тагил

09.35. Альпинизм: эстафета, финал B. Уралец (Свердловская обл.)

10.00. Конькобежный спорт: масс-старт 16 кругов, женщины. Челябинск

10.00. Хоккей: матч за 3-е место. Челябинск

10.30. Прыжки на лыжах с трамплина: мужчины, HS 110, финал. Нижний Тагил

10.35. Конькобежный спорт: масс-старт 16 кругов, мужчины. Челябинск

10.50. Альпинизм: эстафета, финал A. Уралец (Свердловская обл.)

12.00. Биатлон: мужчины, эстафета 4x7,5 км. Златоуст

13.15. Фигурное катание: парное катание, произвольная программа. Магнитогорск

15.00. Фигурное катание: женщины, произвольная программа. Магнитогорск

15.00. Хоккей: финал

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация