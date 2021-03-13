Депутат Лебедев предложил использовать гимн СССР на Олимпиаде в Токио

Заместитель председателя Госдумы РФ, бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал решение CAS (Спортивный арбитражный суд, — прим. «СЭ») о запрете на использование «Катюши» вместо гимна РФ на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Если смотреть на этот вопрос чисто с юридической точки зрения, то по решению суда было четко все прописано, — сообщил Лебедев «СЭ». — В решении CAS по запрету выступать нашим спортсменам под российским флагом и гимном ни слова не сказано о том, что этот запрет распространяется на музыкальный композиции, которые связаны с Россией. Это вольная интерпретация решения суда со стороны тех органов, которые осуществляют запрет. Нам запретили использовать гимн России, и на мой взгляд, мы имеем право использовать любое музыкальное произведение. Если уж они хотят запретить использовать любое упоминание РФ, то они должны обратиться в суд с соответствующим запросом. В качестве иронической идеи есть предложение. В решении суда прописано: «запрет на использование официального гимна РФ». Нет проблем, давайте возьмем гимн Советского союза. Он запрещен по решению суда? Нет. Гимн СССР существует, как музыкальное произведение? Да. Музыка одна и та же? Извините, ребят, вы сами принимали такое решение».

Лебедев не поддерживает идею использования «Катюши» вместо официального гимна на ОИ.

«Если смотреть с моральной точки зрения, то я изначально был против этой идеи. Это абсолютно другой стиль, другой жанр. Это песня военных лет, под которую наши отцы и деды погибали, защищая Родину от фашистско-немецких захватчиков. Ну причем тут Олимпийские игры и спортивные соревнования? Надо все-таки голову иметь на плечах, чтобы с такими инициативами выходить. Я не музыкальный критик, чтобы предлагать какие-то композиции. На мой взгляд, использовать лирические песни, военные песни — это не то. Давайте тогда уж Басту возьмем в качестве сопровождения или песню Любэ. Бред же», — добавил Лебедев.

Ранее, в январе, использовать «Катюшу» вместо государственного гимна предложила комиссия спортсменов ОКР, председателем которой является олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. Запрет на гимн является частью санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) на Россию.

(Артем Бухаев)