Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение CAS (Спортивный арбитражный суд, — прим. «СЭ») о запрете на использование «Катюши» вместо гимна РФ на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Нескромно напоминать, но я предложил первым использовать «Катюшу» вместо гимна. Я аргументировал это тем, что «Катюшу» никак нельзя сравнить с гимном. Она, безусловно, для нас имеет серьезное значение, но она именно не подходит под статус гимна. Они пытаются убрать упоминание России, но, например, у лыжной команды есть название нашей страны в аббревиатуре. Если они пытаются полностью вымыть Россию из Олимпийских игр, то пошли они лесом. Они пытаются заставить нас отказаться от страны. Юридически, с точки зрения международного права — это абсолютно неправомерный запрет. Мы же видим, что это абсолютно политическое решение, которое не имеет ничего общего с нормами права и правилами Олимпийских игр», — сообщил Милонов «СЭ».

Милонов также предположил причины запрета использования «Катюши».

«Почему они это делают? Потому что их дедушки боялись Катюши, которая бомбила их в 42-м и 44-м годах. Только дедушки были фашистами, а внучки стали голубыми. «Катюша» даже в виде песни вселяет в них страх. Если бы мы послали наших спортсменов под вяканье Манижи, то все было бы прекрасно», — добавил Милонов.

Ранее, в январе, использовать «Катюшу» вместо государственного гимна предложила комиссия спортсменов ОКР, председателем которой является олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. Запрет на гимн является частью санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) на Россию.

(Артем Бухаев)