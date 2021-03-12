Президент олимпийского комитета Поздняков: «Флаг ОКР успешно прошел боевое крещение»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков 12 марта в интервью ТАСС прокомментировал выступление представителей зимних видов спорта на чемпионатах мира.

«Я очень рад за наших «зимников», за выступлениями сборных на чемпионатах мира слежу внимательно, тем более что уже меньше года до старта зимних Олимпийских игр, и нынешние результаты во многом показательны. 12 медалей уже в общей сложности наши спортсмены завоевали на чемпионатах мира в нынешнем году, из них 5 золотых, отличный результат. Будем считать, что флаг Олимпийского комитета России, под которым сейчас выступали наши команды, успешно прошел боевое крещение, здесь есть определенный символизм, и хорошо, что он позитивный», — считает Поздняков.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) от 19 декабря, до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна.