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Норвегия выступает за допуск российских юниоров к международным соревнованиям

Министр культуры Норвегии выступает за допуск российских юниоров к международным соревнованиям
Карен Саркисян
Корреспондент

Министр культуры и гендерного равенства Норвегии Анетт Треттебергстуен заявила, что запрет на выступления на международных соревнованиях должен относиться только к взрослым российским и белорусским спортсменам, но не касаться детского, юношеского и массового спорта.

Вместе с министрами из 37 стран министр культуры и гендерного равенства Норвегии подписала декларацию о поддержке международных спортивных организаций, которые решили запретить российским и белорусским спортсменам и командам участвовать в международных соревнованиях.

«Среди прочего мы призываем к тому, чтобы ни Россия, ни Белоруссия не имели возможности подавать заявки и проводить международные спортивные мероприятия, — приводит слова Треттебергстуен ТАСС со ссылкой на пресс-служба правительства Норвегии. — Хочу подчеркнуть, что мы хотим исключить из международных соревнований спортсменов и команды высшего спортивного уровня, а не детский, юношеский и массовый спорт. Мы хотим, чтобы каналы для сотрудничества между людьми оставались открытыми, пока это возможно».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/14049851
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