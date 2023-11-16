Делегация Российского студенческого спортивного союза отправилась в Женеву на генассамблею FISU

Генеральный секретарь Российского студенческого спортивного союза Дмитрий Киселев сообщил, что делегация организации в полном составе примет участие в работе выборной генеральной ассамблеи Международной федерации университетского спорта (FISU).

«Все члены делегации получили въездные визы и вылетели», — приводит ТАСС слова Киселева.

Мероприятие пройдет с 17 по 18 ноября в Женеве (Швейцария). Делегацию РССС возглавит президент союза Сергей Сейранов.

На генассамблее состоятся выборы руководства Международной федерации университетского спорта. Российская организация выдвинула кандидатуру министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова на пост вице-президента FISU.

Генеральная ассамблея выбирает состав исполнительного комитета международной организации каждые 4 года. В него входят президент, первый вице-президент, четыре вице-президента, казначей, старший член исполкома, 15 членов исполкома, а также пять представителей континентальных ассоциаций.