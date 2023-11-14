Журова — о сбежавшем украинском рыбаке: «Это его гражданская позиция»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» высказалась о члене сборной Украины по спортивной рыбалке Артуре Билане, который покинул расположение национальной команды и отказался вернуться в страну.

По данным ТАСС, Билан решил остаться в Европе после чемпионата мира по уличной рыбалке в Италии. Спортсмен написал капитану сборной, что это решение принято совместно с семьей и что он уедет жить к брату. Билан заявил, что принял такое решение из-за того, что не хочет быть мобилизованным.

«Не был бы спортсменом, не было бы чемпионата мира, никто бы даже не заметил. Наверняка определенное количество людей принимают такое же решение на Украине. Это его гражданская позиция. Ему пришла повестка, его теперь будут судить. Не стоит ли нам его пригласить к себе? У нас своих спортсменов нет? Не думаю, что он хочет. Если он сделал такой шаг, наверное, хотел в Европу, а не в Россию», — сказала Журова «СЭ».