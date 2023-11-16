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Азат Кадыров заявил, что спорт широко представлен на выставке-форуме «Россия»

Алина Савинова
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Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров поделился мнением о Международной выставке-форуме «Россия».

«Отмечу, что тема спорта представлена широко на форуме «Россия» — как в региональном компоненте, так и в отраслевых направлениях, но основная спортивная площадка располагается в павильоне С2, на выставке «Спорт для каждого». Там представлены исторические аспекты, комплекс ГТО, «Игры будущего». Там есть свободная зона, где программа расписана до апреля, каждая федерация представляет свой вид спорта, проводит мастер-классы, автограф-сессии с чемпионами и тренерами. Приглашаю всех посетить грандиозную выставку-форум «Россия», — приводит ТАСС слова Кадырова.

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября, за 100 дней до начала первого международного турнира по фиджитал «Игры будущего», и будет проходить до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. На ней собраны экспозиции 89 регионов страны.

Источник: https://tass.ru/sport/19302895
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