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Сегодня, 09:12

Число американских штатов, запретивших трансгендеров в женском спорте, достигло 15

Отдел спорта «СЭ»
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Индиана стала 15-м штатом в Америке, запретившим трансгендерным девочкам участвовать в женских соревнованиях на уровне государственных школ и вузов. Соответствующий закон был принят парламентом Индианы в обход вето губернатора. Еще в шести штатах аналогичные законопроекты пока находятся в работе.

Проблема приобрела особую остроту минувшей весной, когда пловчиха из Пенсильванского университета и бывший мужчина Лия Томас стала первым в истории трансгендером, выигравшим соревнования NCAA. Сама Томас накануне дала ряд программных интервью, заявив, что трансгендеры не угрожают женскому спорту.

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