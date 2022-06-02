Число американских штатов, запретивших трансгендеров в женском спорте, достигло 15

Индиана стала 15-м штатом в Америке, запретившим трансгендерным девочкам участвовать в женских соревнованиях на уровне государственных школ и вузов. Соответствующий закон был принят парламентом Индианы в обход вето губернатора. Еще в шести штатах аналогичные законопроекты пока находятся в работе.

Проблема приобрела особую остроту минувшей весной, когда пловчиха из Пенсильванского университета и бывший мужчина Лия Томас стала первым в истории трансгендером, выигравшим соревнования NCAA. Сама Томас накануне дала ряд программных интервью, заявив, что трансгендеры не угрожают женскому спорту.