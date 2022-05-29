Участник марафона в Ярославской области скончался за несколько метров до финиша

Участник марафона в Ярославской области Вячеслав Исаков скончался во время забега, сообщил врио губернатора региона Михаил Евраев.

«Большим несчастьем завершился сегодняшний старт «Бегом по Золотому кольцу» в Ростове. Умер один из участников — Вячеслав Исаков. Ему стало плохо за несколько метров до финиша. Мужчина — опытный марафонец, участник многих забегов в разных городах страны. Медики на месте провели экстренную реанимацию, но помочь уже не смогли. Предположительно, сердце. Выражаю соболезнования родным и близким. Хочу поддержать и организаторов. Я сегодня сам бежал, и, как положено, при регистрации представлял медсправку. Проверка показала, что и Вячеслав это сделал», — написал Евраев в своем Telegram-канале.