Чехия первой из стран Евросоюза открыла границы и начала снимать ограничения, связанные с коронавирусом

Власти Чехии приняли решение снять ограничение на перемещение жителей по стране и открыть границы, сообщает Novinky со ссылкой на главу Минздрава Чехии Адама Войтеха.

Теперь граждане страны смогут выехать за рубеж даже на отдых, но по возвращении они будут обязаны отправиться на двухнедельный карантин или предоставить справку о том, что они не заражены коронавирусом. Документ будет действовать не более четырех дней с момента сдачи анализа.

Сообщается, что чешское правительство также отменяет ограничения на свободное передвижение по стране и разрешит группам до 10 человек собираться в общественных местах.

— Мы смогли очень успешно справиться с пандемией на территории Чешской Республики, — приводит Novinky слова Войтеха.

В середине марта Чехия первой из европейских стран закрыла для иностранцев въезд в страну, а также запретила гражданам республики выезжать за границу из-за ситуации с распространением коронавируса. По последним данным Worldometers, в стране зафиксировано 7 273 случая заражения коронавирусом. Зарегистрировано 199 летальных исходов, выздоровел 2 371 человек.