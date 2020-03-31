Более 30 регионов России ввели режим самоизоляции

Власти 32 регионов России ввели режим самоизоляции, сообщает РИА Новости.

31 марта режим самоизоляции ввели в Магаданской, Новосибирской, Владимирской, Ростовской областях, Кабардино-Балкарии, Башкирии, Карачаево-Черкесии, Приморье, Забайкалье и на Сахалине.

Режим уже введен в Москве, Московской области, Адыгее, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской, Калужской областях, а также в Марий Эл, Татарстане, Чечне, Чувашии и Якутии.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.