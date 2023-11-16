Остальные
Новости
Главная
Остальные

16 ноября, 23:38

Валуев прокомментировал слова Тарасовой о спортсменах в Госдуме

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший боксер и действующий депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, как относится к словам Татьяны Тарасовой о политической деятельности бывших спортсменов.

«Мне не понятна ее позиция в части оценки чувств работы Государственной Думы. Ежедневная работа палаты парламента направлена на представление интересов наших граждан, в том числе и спортсменов и совершенствование законодательства нашей страны. Все парламентарии, вне зависимости от профессиональной работы в прошлом, будь то спортсмены, журналисты или предприниматели имеют одинаковый статус и работают строго в рамках своих полномочий, определенных законом. В случае появления инициатив и предложений лично я всегда открыт к общению. Знаю открытость профильного комитета по физической культуре и спорту Госдумы и его председателя. Убежден, что мнения и предложения таких профессионалов, как Татьяна Тарасова всегда готовы выслушать и взять в работу», — цитирует Валуева Sport24.

Ранее Заслуженный тренер СССР заявила, что не пошла бы работать в Госдуму РФ. Также Тарасова отметила, что не чувствует результатов работы спортсменов в национальном совете.

Источник: https://sport24.ru/other/news-596550-valuyev-otreagiroval-na-slova-tarasovoy-o-sportsmenakh-v-gosdume
Николай Валуев
Татьяна Тарасова
7
1
Читайте также
Sky Sport: Сперцян является для «Ювентуса» первой альтернативой Берарди в январе
Солистка Spice Girls Виктория Бекхэм замужем за легендой футбола почти четверть века
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Азат Кадыров заявил, что спорт широко представлен на выставке-форуме «Россия»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости