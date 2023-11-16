Валуев прокомментировал слова Тарасовой о спортсменах в Госдуме

Бывший боксер и действующий депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, как относится к словам Татьяны Тарасовой о политической деятельности бывших спортсменов.

«Мне не понятна ее позиция в части оценки чувств работы Государственной Думы. Ежедневная работа палаты парламента направлена на представление интересов наших граждан, в том числе и спортсменов и совершенствование законодательства нашей страны. Все парламентарии, вне зависимости от профессиональной работы в прошлом, будь то спортсмены, журналисты или предприниматели имеют одинаковый статус и работают строго в рамках своих полномочий, определенных законом. В случае появления инициатив и предложений лично я всегда открыт к общению. Знаю открытость профильного комитета по физической культуре и спорту Госдумы и его председателя. Убежден, что мнения и предложения таких профессионалов, как Татьяна Тарасова всегда готовы выслушать и взять в работу», — цитирует Валуева Sport24.

Ранее Заслуженный тренер СССР заявила, что не пошла бы работать в Госдуму РФ. Также Тарасова отметила, что не чувствует результатов работы спортсменов в национальном совете.