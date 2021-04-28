Актер Куценко отреагировал на скандал с флагом РФ на турнире по шашкам в Польше

Заслуженный артист России Гоша Куценко прокомментировал снятие российского флага во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской.

«В Польше местная спортсменка Наталья Садовская четвертый день рубилась в шашки с нашей Тамарой Тансыккужиной. И тут внезапно пожилой мужчина (видимо, наконец, разглядев обстановку) подкрался и аккуратно унес наш триколор — будто булочку в буфете украл.

Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий объяснил, что по распоряжению президента ВАДА любое упоминание России теперь харам и флаг надо немедленно убрать — а не то и шашечников наших тоже исключат отовсюду. Что, и тут допинг?» — написал Куценко в Instagram.

Флаг России убрали со стола во время матча за звание ЧМ по международным шашкам среди женщин в Польше, где местная спортсменка Наталья Садовская четвертый день играет с россиянкой Тамарой Тансыккужиной. Объяснили такое решение распоряжением президента ВАДА.

В декабре 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях (ЧМ, Олимпиады и Паралимпиады) под флагом своей страны. Кроме того, до 16 декабря 2022 года сборной России также запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.