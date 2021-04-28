Глава Союза ММА России отреагировал на инцидент на чемпионате мира по шашкам
Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин отреагировал на инцидент, когда флаг России убрали со стола во время матча за звание чемпиона мира по международным шашкам среди женщин в Польше. Местная спортсменка Наталья Садовская четвертый день играет с россиянкой Тамарой Тансыккужиной.
«Целью провокации являлось психологическое давление на нашу шашистку через демонстрацию неуважительного отношения к России. Такие способы борьбы к спорту не имеют отношения и должны решительно осуждаться спортивным сообществом в целом. Мне лично кажется этот поступок каким-то безумием. Требуем публичных извинений в адрес Тамары Тансыккужиной!» - заявил Радмир Габдуллин.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Сборной России запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю