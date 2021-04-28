В Кремле отреагировали на снятие российского флага на ЧМ по шашкам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал снятие российского флага во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской.

«Это очень досадное происшествие, но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принес свои извинения, поэтому я думаю, что нужно этот случай считать исчерпанным... Я знаю, что наша спортсменка проиграла в этом раунде и, конечно, я думаю, что ее проигрыш во многом связан с этим пришествием», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Флаг России убрали со стола во время матча за звание ЧМ по международным шашкам среди женщин в Польше, где местная спортсменка Наталья Садовская четвертый день играет с россиянкой Тамарой Тансыккужиной. Объяснили такое решение распоряжением президента ВАДА.

В декабре 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях (ЧМ, Олимпиады и Паралимпиады) под флагом своей страны. Кроме того, до 16 декабря 2022 года сборной России также запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.