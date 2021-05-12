Надаль и Серена не горят желанием ехать в Японию, а Осака и Нишикори выражают сомнения в необходимости проведения ОИ-2020.

Несколько суперзвезд тенниса почти одновременно поставили под сомнение свое участие в олимпийском турнире в Токио, обосновав свой скепсис неутихающей пандемией. Среди потенциальных отказников — Рафаэль Надаль и Серена Уильямс. Сомнения в необходимости проведения Игр в нынешней ситуации высказали даже ведущие теннисисты Японии — Наоми Осака и Кеи Нишикори. Это болезненный удар по организаторам ОИ-2020, которые испытывают огромное давление у себя на родине. Согласно опросам, до 70 процентов японцев выступают за отмену Олимпиады, а петиция в интернете на эту тему очень быстро набрала более 320 тысяч голосов.

Нам нужно проявлять гибкость

Звезды тенниса вообще не испытывают энтузиазма по поводу участия в олимпийском турнире, на котором нет призового фонда и не разыгрываются рейтинговые очки. От Рио-2016 отказались Доминик Тим и Симона Халеп, сославшиеся на эпидемию вируса Зика, которая в свете нынешнего ковида кажется просто смешной. Новак Джокович и Серена Уильямс в Бразилию поехали, но не добрались там даже до четвертьфинала. Так что сейчас и без пандемии очевидно, что Токио-2020 не соберет всех сильнейших теннисистов. Коронавирус предоставляет отказникам дополнительный повод, причем насколько серьезный, что навряд ли у кого-то повернется язык осуждать тех, кто не захочет после Уимблдона мчаться на другой конец света, подвергая опасности свое здоровье.

— Конечно, Олимпиада всегда была для меня в приоритете, — говорит двукратный олимпийский чемпион Рафаэль Надаль. — Однако сейчас особая ситуация, и она постоянно меняется. Уже больше года мы живем в условиях пандемии, так что я предпочитаю ничего не планировать на полгода вперед. Мне уже почти 35 лет, так что я не могу игнорировать потребности тела и разума. Это тоже влияет на принятие решений. Поэтому не могу дать четкого ответа относительно своего участия в Токио-2020. В этом году нам нужно проявлять гибкость и адаптироваться к тому, что происходит.

Еще более жесткой позиции придерживается четырехкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс, которая заявила, что не поедет в Токио, если ей из-за коронавирусных ограничений не разрешат взять на турнир дочь Олимпию. Оргкомитет ОИ-2020 планирует жестко ограничивать численность иностранных делегаций, и родственники точно не входят в список рекомендованных лиц. «Я ни разу не разлучалась с Олимпией больше чем на сутки, так что ответ по поводу моего участия в Играх напрашивается сам собой, — призналась Серена. — И вообще я не особо думаю о Токио, потому что все было запланировано на прошлый год. Теперь — на этот, пандемия продолжается, и многое нужно учесть».

Гуманитарная катастрофа

Япония до конца мая продлила чрезвычайное положение из-за новой волны пандемии в Токио и трех других префектурах. Визит в Японию президента МОК Томаса Баха, который первоначально был намечен на следующую неделю, в связи с этим перенесен на июнь. Тестовые соревнования по легкой атлетике и прыжкам в воду, хоть и были проведены в Токио, также сопровождались положительными тестами на COVID-19 среди участников и отказами от выступления некоторых стран. Гуманитарные катастрофы с коронавирусом в других странах азиатского региона — Индии и Малайзии — тоже не добавляют японцам оптимизма. И ссылки на то, что страна уже потратила на подготовку к Играм 26 миллиардов долларов, не убеждают никого.

В такой ситуации премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга вынужден вынужден отбиваться от обвинений, что его правительство ставит деньги выше здоровья нации. Между тем к хору критиков неожиданно прибавились лучшие японские теннисисты Кеи Нишикори и Наоми Осака.

— Не знаю, о чем думают в Международном олимпийском комитете и правительстве Японии, — заявил Нишикори. — Но очевидно, что в олимпийской деревне будет около 10 тысяч человек, которые выступают в различных видах спорта. Будет непросто обеспечить им всем безопасность и создать полноценный «пузырь». Это гораздо больше, чем сотня участников теннисных турниров. Даже если получится ограничить общение, риск сохраняется. До начала Игр еще два месяца, и самое время принимать серьезные и трудные решения.

— Я спортсменка и, конечно же, хотела бы принять участие в Олимпиаде. Но как обычный человек хочу напомнить о пандемии, — заявила в интервью BBC Осака, которая хоть и выступает под японским флагом, но постоянно живет в США. — Если люди нездоровы и не чувствуют себя в безопасности, то это определенно повод для беспокойства. Не совсем уверена, что в период пандемии уместно проводить Олимпиаду. Если придется играть без зрителей, то мне будет немного грустно. Но, с другой стороны, если это поможет людям оставаться здоровыми, я готова играть и при пустых трибунах.

С другой стороны, отказ от приезда в Токио некоторых звезд откроет дорогу к золоту более голодным до побед спортсменам, которых интересуют титулы, а не только рейтинг и деньги. В частности, хороший шанс стать олимпийским чемпионом получает россиянин Даниил Медведев, который традиционно хорошо чувствует себя на быстрых кортах.