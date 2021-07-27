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Не смогли... Осака, Ефимова и другие звезды, от которых в Токио ждали большего

Антон Бабошин
Антон Бабошин
Корреспондент
Сегодня, 19:00
Наоми Осака, Юлия Ефимова, Эшли Барти. Фото «СЭ»
Наоми Осака, Юлия Ефимова, Эшли Барти. Фото «СЭ»
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Топ-10 неудачников Олимпийских игр в Токио на данный момент.
Анастасия Павлюченкова.Павлюченкова — в четвертьфинале Олимпиады. Хачанов тоже в деле

Позади примерно четверть соревнований на Олимпийских играх в столице Японии, и главный турнир пятилетия уже подарил нам как неожиданные победы, так и сенсационные поражения. «СЭ» собрал десятку атлетов, не оправдавших надежды болельщиков.

Наоми Осака (Япония), теннис

Первая теннисистка японского происхождения, возглавлявшая мировой рейтинг, сейчас является одной из самых знаменитых людей в своей стране. Степень ее популярности легко определить по тому факту, что именно Осаке оргкомитет Игр доверил право зажечь чашу олимпийского огня. В Японии, по всей видимости, никто не сомневался, что именно четырехкратная победительница «Больших шлемов» станет чемпионкой в женском теннисе. Но в третьем круге Наоми, «посеянная» в Токио второй, без шансов уступила Маркете Вондроушовой из Чехии — 1:6, 4:6.

Эшли Барти (Австралия), теннис

Ничуть не меньшими были шансы на победу на этих Играх у нынешней первой ракетки мира Барти. Австралийка лишь несколько недель назад стала чемпионкой Уимблдона и находится в прекрасной форме. Тем более что первый номер посева обещал не самую сложную сетку. Но уже в первом круге Эшли взяла и проиграла испанке Саре Соррибес Тормо — 4:6, 3:6. Той самой, которую в третьем раунде разгромила наша Анастасия Павлюченкова.

Юлия Ефимова (Россия), плавание

Для шестикратной чемпионки мира и лидера женской сборной России нынешний олимпийский сезон складывается неудачно. Она никак не могла набрать оптимальную форму, весной на чемпионате страны не отобралась в Токио на коронную 200-метровку, получив место только на дистанции вдвое короче. На сотне Юле объективно сложнее рассчитывать на успех — это не совсем ее территория, тут давно правят американки. Но болельщики надеялись, что на Играх, которые с большой долей вероятности будут для Ефимовой последними в карьере, она сможет зацепиться за пьедестал. Увы, не получилось, Юля старалась, но оказалась только пятой в финале. Жаль, но олимпийского золота в ее коллекции так и не появилось.

Катинка Хоссу (Венгрия), плавание

Венгерская многостаночница, известная по прозвищу Железная Леди, девять лет назад провалила Олимпиаду в Лондоне. Туда она ехала с притязаниями на медали в баттерфляе и комплексе, но отправилась домой вообще с пустыми руками. Зато Хоссу сполна взяла свое через четыре года в Рио, выиграв три золота и серебро. Но история, как известно, циклична, и на третьей Олимпиаде удача снова повернулась к Катинке спиной — на коронной 400-метровке комплексом венгерка осталась пятой, на дистанции вдвое короче едва не пролетела мимо финала и на медали, похоже, претендовать не будет. Еще один небольшой шанс реабилитироваться будет у Хоссу в 200-метровке на спине.

Дайя Сето (Япония), плавание

Пока самая большая сенсация со знаком минус в олимпийском бассейне. 27-летний Сето — четырехкратный и действующий чемпион мира, а также бронзовый призер Рио-2016 на 400-метровке комплексом. На домашних Играх Дайя был главным фаворитом на коронной дистанции, но в предварительных заплывах не рассчитал силы и остался без финала, заняв девятое место с отставанием в 0,32 секунды. Посмотрим, удастся ли ему взять реванш на 200-метровке.

Матье ван дер Пул (Нидерланды), маунтинбайк

Голландский велосипедист широкого профиля выступает в маунтинбайке, велокроссе и классических шоссейных гонках и везде добивается успехов. Он шестикратный чемпион мира по кроссу, а на недавней «Тур де Франс» выиграл второй этап и шесть дней носил желтую майку лидера. В Токио же он приехал фаворитом турнира по маунтинбайку. Но уже на первом круге олимпийской гонки ван дер Пул не рассчитал траекторию приземления после одного из прыжков и перелетел через руль. Матье сумел встать и продолжить соревнования, но все-таки сошел из-за последствий падения. Как показало обследование, переломов спортсмен избежал, но с мечтой о пьедестале пришлось проститься.

Кохей Учимура (Япония), спортивная гимнастика

Еще одна всеяпонская трагедия, бывшая главной до вылета Осаки. Герой нации, трехкратный олимпийский чемпион, в том числе дважды — в личном многоборье, на этот раз едва отобрался на домашние Игры и не попал в состав четверки на командный турнир. Он сосредоточился на выступлениях на перекладине. Но квалификация в этом виде обернулась для Учимуры фиаско. Во время выполнения одного из перелетов Кохей сорвался со снаряда и упал. Конечно, о попадании в финал речи уже не шло.

Мариэль Загунис (США), фехтование

Для опытнейшей американской саблистки игры в Токио стали уже пятыми в карьере. Предыдущие принесли ей два золота (Афины и Пекин) и две бронзы в команде (Пекин и Рио). Конечно, лучшие годы карьеры Загунис позади, но все равно она входит в число фаворитов на соревнованиях любого уровня. В Токио она вошла в число «сеяных», прошла два раунда. Но в четвертьфинале попала на Софью Великую. Встреча двух ветеранов закончилась в пользу россиянки — 15:8.

Чжен Сюинь (Китай), тхэквондо

Для сборной России олимпийский турнир по тхэквондо стал настоящим фонтаном положительных эмоций. А вот спортсмены из Китая, долгое время входившие в число законодателей мод в этом виде единоборств, в Токио не блещут. Чжен Сюинь приехала в Японию действующей олимпийской чемпионкой в категории свыше 67 кг, но прошла только один раунд. Во втором поединке она проиграла 19-летней француженке Альтее Лорен.

Стефани Гилмор (Австралия) и Габриэль Медина (Бразилия), серфинг

Серфинг — один из новых олимпийских видов спорта, и стать первым в истории обладателем золота престижно вдвойне. Семикратная чемпионка мира Гилмор была одним из фаворитов женского турнира, но вписать свое имя в олимпийские анналы ей не удалось. Австралийка не дошла даже до четвертьфинала, проиграв будущему серебряному призеру Бьянке Бюйтендаг из ЮАР. У мужчин главными претендентами на победу считались серферы из Австралии, США и Бразилии, в том числе и двукратный чемпион мира Медина. В итоге он вместе с соотечественником Италу Феррейрой добрался до полуфиналов, но дальше их пути разошлись. Феррейра стал чемпионом, а Медина занял самое обидное место — четвертое.

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