Со сборной США на Играх наши девушки могут встретиться только в финале.

В заключительный день группового этапа женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла команду Италии (17:9) на Олимпиаде в Токио. Этот успех позволил нашей команде занять второе место в группе и вместе с командой США получить прямые путевки в 1/2 финала. Полуфинальные встречи, а также финал и игра за третье место состоятся 28 июля. Россия сыграет с победителем пары Китай — Италия, США — с победителем пары Япония — Франция. Перед решающими матчами «СЭ» поговорили с генеральным менеджером женской сборной Игорем Кочаряном.

По большому счету нам неважно с кем играть в среду

— Что скажите про итоги группового этапа, насколько довольны вторым местом?

— Все очень плотно, физически девушкам очень тяжело. Все-таки играем четыре дня подряд. Очень жарко. С другой стороны, все в равных условиях. Что-то получилось, что-то нет, но самое главное — выполнили основную задачу. Мы в полуфинале. А на один день найдем силы, чтобы показать свои лучшие качества.

— Наверняка, сейчас девушки испытывают колоссальное давление. Как их немного разгрузить, чтобы они не перегорели завтра?

— Да, это важный момент. Сейчас поработаем с ними, чтобы они раскрепостились. Плюс доктора сейчас будут с ними плотно заниматься. Восстановительные процедуры, массаж. С тренером проведем скаутинг будущего соперника, подумаем над взаимодействиями. Мы еще не все показали в Токио. Постараемся удивить.

— В полуфинале, скорее всего, придется играть с Китаем. Что скажите про эту сборную? В группе нам довольно легко досталась победа над ними (19:9).

— Китаянки мощно выглядят в Токио. Вчера чуть не обыграли США, очень обученная команда, действующие чемпионки мира. Но последний день соревнований есть последний день. У нас амбициозные девушки, горячие. Попробуем удачно выступить. По большому счету нам неважно с кем играть. Япония, Франция, Китай, США. Главное заботиться о своем психическом и физическом состоянии.

Американки только пытаются выехать в нюансы баскетбола 3х3

— У США реально собрался дрим-тим? Они главные фавориты?

— Можно и так сказать. Стефани Долсон — лучший защищающийся игрок женской НБА 2017 года, два человека первые номера драфта — Келси Плам и Джеки Янг. Алиша Грей — одна из лучших атакующих защитников женской НБА. То есть они собрали топовых игроков и привезли их в Токио. Понятно, что у американок не так много опыта в баскетболе 3х3. Они только пытаются выехать в тему этой дисциплины. Все равно есть существенные нюансы. Но завтра они в любом случае будут хороши. Они уже обеспечили себе путевку в полуфинал в понедельник, а во вторник сэкономили силы. Против них всем будет тяжело.

— У нас все игроки показывают свой максимум в отведенное время?