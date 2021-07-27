А вот Аслан Карацев вылетел с олимпийского турнира вслед за Андреем Рублевым, но сыграет в миксте.

Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг

Жереми Шарди (Франция) — Аслан Карацев (Россия) — 7:5, 4:6, 6:3

Карен Хачанов (Россия) — Джеймс Дакворт (Австралия) — 7:5, 6:1.

Женщины. Одиночный разряд. Третий круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:1, 6:3

Новый день в Токио начался с сюрприза — ночью шел сильный дождь, так что старт матчей пришлось отложить на час. В итоге корты успели подготовить, но спустя полчаса непогода снова разыгралась. И матчи были продолжены через некоторое время. Кому-то этот перерыв пошел на пользу, а кто-то, возможно, из-за него вылетел с олимпийского турнира. Анастасия Павлюченкова сегодня билась за выход в четвертьфинал, а Аслан Карацев и Карен Хачанов — за третий круг.

Павлюченкова — в четвертьфинале

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова круто начала олимпийский турнир и за первые два круга отдала всего три гейма. Сначала была повержена финалистка Ролан Гаррос-2012 Сара Эррани, потом — немка Анна-Лена Фридзам. По ходу первого матча спортсменка жаловалась на жару, говоря, что не была готова к такому, но даже словив тепловой удар россиянка смогла круто закончить игру.

В третьем круге должно было быть легче — испанка Сара Соррибес-Тормо была для Павлюченковой не самым сложным соперником, да и на улице не было палящего солнца. Так что матч Анастасия начала уверенно, сразу сделав брейк. Постараться пришлось уже в третьем гейме первой партии — тогда из-за нескольких невынужденных ошибок россиянка сразу не смогла забрать гейм. Заставив соперницу ошибаться, Павлюченкова все-таки вырвала и этот брейк. Единственной помаркой в первой партии стал отданный в концовке гейм на подаче испанки, но это вряд ли можно считать провалом — уверенные 6:1 за счет уверенности и точных ударов Насти. Во многом помогла первая подача и очки на приеме, хотя и невынужденных ошибок у Павлюченковой оказалось в два раза больше.

Вторая партия поначалу была абсолютно аналогичной первой — россиянка уверенно вела 3:0, а за четвертый гейм пришлось побороться. Испанка просто так не хотела отдавать его. Потом Соррибес-Тормо внезапно сделала брейк и взяла свою подачу — довольно волнительно, учитывая, что Павлюченкова еще не отдавала больше одного гейма в сете соперницам. У теннисисток появились первые двойные, а у Насти куда-то пропала первая подача — в общем, всего 63%. Да и очков на приеме стало поменьше. В какой-то момент россиянка не выдержала и разразилась нецензурной лексикой в адрес мячей.

Не зря Павлюченкова так яро выражала свои эмоции — с усилием, но у нее получилось без особых нервов взять и вторую партию вместе с матчем и выйти в следующий раунд. Можно было бы избежать некоторых ошибок и переживать поменьше, но это легко говорить постфактум. Сейчас же важен выигранный матч, несмотря все переносы, перерывы, травмы и эмоции.

Карацев вылетает с турнира вслед за Рублевым

Аслан Карацев свой матч против француза Жереми Шарди тоже начал на час позже из-за ливня. И если поединок первого круга россиянин выиграл довольно уверенно — тогда он играл с американцев Томми Полом, то во втором раунде на такое не стоило рассчитывать. Хотя бы потому, что Карацев ни разу в карьере не обыгрывал француза. Матч два года назад можно списать на недостаток опыта. Но проигрыш на недавнем Уимблдоне более показателен — получается, что за все время Аслан не взял у Шарди ни одной партии.

Но в начале матча россиянин выглядел достаточно уверенно и вел с брейком — преимущество можно было бы и увеличивать, если бы внезапно начавшийся дождь. На вынужденный перерыв теннисисты ушли при счете 3:2 в партии и 40:0 в гейме в пользу Аслана. Матч сначала отложили почти на час, потом — еще на полчаса, но в результате его все-таки возобновили. К двум часам дня в Токио как раз закончился дождь и появилось и солнце.

Карацев сразу же нашел свою подачу, буквально не дав ни дав ни шанса сопернику за счет мощных ударов. Француз же на приеме не справился, раз за разом отправляя мяч в аут. Но буквально через гейм Аслан уже не справился с тем, что у него хорошо получалось по ходу матча и отдал французу завоеванный брейк. А потом еще и позволил Шарди с легкостью впервые выйти вперед и взять партию. А начиналось все так хорошо.

На старте второго сета проблемы пошли уже у француза — он отдал Карацеву 10 очков. Критическим моментом стало две двойных ошибки подряд, после чего Жереми решился пойти поменять ракетку. Помогло — сразу же включился в борьбу и сравнял счет хотя бы в гейме. И больше подобных ошибок, как в первых розыгрышах, не допускал. Но Аслану в этот раз хватило и таких подарок со стороны француза — свои подачи он больше не отдавал, брейков не делал, но спас первый выигранный гейм. И вот она, первая выигранная партия у Шарди. Счет в матче стал равным.

Запала Карацеву не хватило на весь матч — в третьем сете игра была настолько равной, что на горизонте замаячил тайбрейк. Но в итоге никакого чуда не произошло — в середине партии Аслан отдал гейм, который, по сути, и был решающим. Там несколько раз было ровно, но повезло чуть больше французу. Который потом и выиграл весь матч и прошел дальше, а вот Карацев закончил выступления и в парном, и в одиночном разряде. Хотя статистика, в целом, не показывала особого провала россиянина — разве что по эйсам, где у Жереми пятикратное преимущество. Но уже завтра Аслану предстоит играть в миксте вместе с Еленой Весниной, которая тоже закончила выступления в одиночном разряде.

Великолепная игра Хачанова

В плане погода больше всего повезло Карену Хачанову — его матч только начался позже, чем должен был, но хотя бы не прерывался. Соперник россиянина — 77-я ракетка мира Джеймс Дакворт. Теннисисты встречались всего раз в прошлом году — на турнире в Санкт-Петебурге Карен в двух сетах выиграл у австралийца. И сегодня должен был делать то же самое.

Дакворт подавал первым и сразу же едва не отдал Хачанову гейм на своей подаче. У Карен была два брейк-поинта, но австралиец вдруг взял себя в руки и сделал несколько эйсов, а потом уже россиянин сам начал ошибаться. Так что никакого быстрого брейка не случилось. Не было его и в следующем гейме на подаче Дакворта, хотя, опять же, у Карена были все шансы. Потом стало и вовсе волнительно — брейк уже случился у Джеймса. Хачанов, правда, быстро исправился, сделав обратный. Но суть от этого не меняется — не такого ждали от россиянина в этом матче. Брейк с продолжением в виде своей подачи получился только в самой концовке сета — Карен удачно расстреливал по линии австралийца и тот, хоть и поборовшись, не выдержал напряжения.

Затяжной и упорной битвы во втором сете не получилось — Карен быстро сделал брейк, а вскоре и еще несколько... В общей сложности, австралийцу достался всего один гейм во второй партии — Дакворт как-то сразу занервничал, стал много ошибаться, в том числе, попадать в сетку. В концовке сета он мог немного выправить ситуацию, но проиграл свою подачу, ведя 40:0.

В итоге вышло, что только в первой партии Джеймс оказал серьезное сопротивление — правда, и Хачанов давал повод. А вот дальше невынужденные ошибки австралийца росли, словно грибы, а россиянин только успевал собирать их. В следующем раунде Карена ждет Диего Шварцман — задачка посерьезнее.