Олимпиада как подарок. Сестры Фролкины поборются за медаль Игр в день своего рождения

Женская сборная России по баскетболу 3х3 подтвердила свои претензии на медаль Олимпиады-2020.

Дебютный для Олимпийских игр вид спорта — баскетбол 3x3 — набирает обороты. Во вторник стали известны все полуфиналисты, и в обоих турнирах — мужском и женском — за медали совершенно точно поборются команды ОКР. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола (FIBA) опубликовала рейтинг команд-участниц, присвоив нашей женской команде пятый номер. Однако в группе россиянки проиграли лишь американкам и француженкам, а во вторник после победы над сборной Италии обеспечили себе прямую путевку в полуфинал турнира.

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко не упустил возможности подколоть FIBA. «Уверенно, спокойно вышли в полуфинал, и главное — без нервотрепки. Наши девушки более чем заслужили на этой Олимпиаде право побороться за медали. И уже перебили прогноз тех, кто «посеял» нас пятыми», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Целые сутки на отдых

Матч с итальянками оказался решающим в группе. После довольно уверенных побед над сборными Японии и Китая, а также 16 набранных очков в матче с американками (при равенстве побед и личных встреч следующим показателем на Играх идут только набранные в атаке очки, а не разница забитых и пропущенных) шансы на полуфинал были хорошими. Но нужно было непременно обыгрывать итальянок.

Игра получилась нервной, а когда на табло установился счет 4:4, обе команды смазали, наверное, под десяток бросков — счет не менялся несколько минут. Однако потом несколько двухочковых от сестер Ольги и Евгении Фролкиных переломили ситуацию в пользу нашей команды. Как итог — уверенные 17:9 в пользу сборной ОКР, которая обошла по личным встречам и японок, и китаянок, заняв второе место в группе. Девушки обеспечили себе целые сутки на отдых, который просто необходим команде после четырех подряд дней напряженных игр.

«Накопилась усталость уже. Постарались выложиться сегодня на этот матч, чтобы больше не играть и побольше отдохнуть. Каждое лишнее движение — это потеря сил, нам сейчас этого не надо», — сказала после победы Евгения Фролкина в беседе с «СЭ».

У нее и сестры-близнеца Ольги в среду день рождения. Разумеется, и самим девчонкам, и всем болельщикам сборной хочется, чтобы в эту дату флаг ОКР поднялся над подиумом, причем желательно как можно выше. Евгения о дате не забывает, однако все мысли и празднования в команде решили отложить на поздний вечер среды. А пока самое важное — отдохнуть и восстановиться.

Удачное расписание

«Планируем завтра праздновать ровно после финала! Еще до турнира увидели расписание, поняли, что в день рождения будут медальные матчи. Ну, ничего не поделаешь. Думаю, девчонки и мы сделаем все, чтобы преподнести нам подарок», — сказала Евгения Фролкина.

Соперницами россиянок стали китаянки, которые в вечерней игровой сессии победили команду Италии (19:13). В матче группового турнира, напомним, команда ОКР победила сверхуверенно со счетом 19:9. К тому же команда Китая свой четвертьфинальный матч проводила поздно вечером, а потому будет иметь куда меньше времени на отдых. Полуфинальный матч начнется в среду в 12.10 по Москве — болеем за наших!