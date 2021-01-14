Журова: «Гимн России есть гимн России. Болельщикам никто не запрещает его петь»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала «СЭ» новость о возможной замене гимна России песней «Катюша» на ближайшие два года на крупных международных соревнованиях.

«Гимн России есть гимн России. Болельщикам никто не запрещает его петь! «Катюша» — это прекрасная песня, но не гимн.

Я считаю, что пусть болельщики будут исполнять гимн на трибунах. Я не уверена, что МОК согласует что-либо", — сказала Журова.

(Константин Колмаков)