Журова: «Гимн России есть гимн России. Болельщикам никто не запрещает его петь»
15:56
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала «СЭ» новость о возможной замене гимна России песней «Катюша» на ближайшие два года на крупных международных соревнованиях.
«Гимн России есть гимн России. Болельщикам никто не запрещает его петь! «Катюша» — это прекрасная песня, но не гимн.
Я считаю, что пусть болельщики будут исполнять гимн на трибунах. Я не уверена, что МОК согласует что-либо", — сказала Журова.
(Константин Колмаков)
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