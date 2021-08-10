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Сидорова прокомментировала серебряную медаль Олимпиады в прыжках с шестом

15:04
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Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова поделилась впечатлениями от выступления на Олимпиаде-2020.

«Две стороны медали. Можно ли одновременно так сильно любить что-то и ненавидеть. Каждый день этот спорт унижает и растаптывает меня, заставляет чувствовать себя не способной ни на что, пустым местом, а на следующий день так сильно заряжает, вдохновляет, возвышает, мотивирует быть лучшей версией себя и приносит столько счастья. И так по бесконечному кругу. И как же хочется выйти из этого круга в нужный момент», — написала Сидорова в Instagram.

Сидорова стала серебряной призеркой Олимпиады-2020 в прыжках с шестом, показав результат 4,85 м. Первое место заняла американка Кэти Нажотт (4,90 м).

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Сергей Разин все материалы автора

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