Трефилов считает, что спортсмены должны прививаться от коронавируса

Бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал «СЭ» новость о возможной добровольной вакцинации спортсменов перед Олимпиадой в Токио.

— Вирус присутствует, много людей болеет. Мы в свое время спаслись от малярии, от холеры. Просто у нас много недоговоренностей сейчас — когда руководители говорят, а никто не выполняет.

Дисциплина должна быть. Получим прививки — обезопасим друг друга, будет все нормально. А если пустить на тормоза, то сами понимаете. Спортсмены такие же люди, как и все. Надо обязательно всем прививаться.

(Константин Колмаков)