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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Шарапова примет участие в турнире в Ньюпорт-Бич. Он пройдет во время теннисного турнира Олимпиады в Токио

12:23
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова сыграет за команду Orange County Breakers в матчах World Team Tennis. Игры пройдет в Ньюпорт-Бич (США) 28-29 июля.

— Я очень рада вернуться в состав Breakers. Конкуренция в World Team Tennis всегда очень высока. С нетерпением жду возможности вновь сыграть в командном формате, —приводит официальный сайт команды.

Теннисный турнир на Олимпийских играх в Токио начинается 25 июля. Отсюда следует, что Шарапова не планирует принимать в них участие.

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