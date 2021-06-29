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Путин 30 июня проведет встречу с российскими олимпийцами

11:52

Президент России Владимир Путин 30 июня проведет встречу с российскими спортсменами, отправляющимися на летние Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщил президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов.

«Завтра сборная России встречается с президентом РФ. У нас все хорошо, подготовка идет», — цитирует ТАСС Анисимова.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11776015

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